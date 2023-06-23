Минобороны России об ударах по позициям «вагнеровцев»

Все распространяемые от имени Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией, говорится в сообщении Минобороны России.

В российском ведомстве отметили, что ВС РФ продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с ВС Украины в районе проведения «СВО».

Ранее официальный канал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина распространил сообщения о том, что Министерство обороны РФ нанесло ракетные удары по лагерям «вагнеровцев».