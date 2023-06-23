Гиркин: Россия на грани военного переворота
Бывший командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) прокомментировал заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина об ударе Минобороны России по позициям ЧВК.
«Никак не могу прокомментировать прилагаемую видеозапись, по ней совершенно ничего нельзя понять. Но констатирую, что страна на грани попытки военного переворота. Кто его инициирует — пока не ясно. Не исключено, что к нему стремятся обе враждующие фракции «партии власти» при нейтралитете третьей (ФСБ и Совбез)», — заявил он.