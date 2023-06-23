68-летнему мошеннику Насибову вынесли приговор

Насибов сообщил, что давно был знаком с Магеррамовым, промышлявшим импортом различных товаров и автомобилей из-за рубежа, взял у него 260 тыс. манатов в долг под проценты и за 11 месяцев вернул 273 тыс. долларов: «В 2018 году мы начали с Адилем автомобильный бизнес. Адиль пообещал, что не будет вмешиваться в процесс импорта и продажи автомобилей, а только будет давать мне деньги и забирать пятьдесят процентов выручки. Я согласился, мы даже заверили договор нотариально. Однако Адиль не хотел упоминать в договоре, что дает мне деньги под проценты», - рассказал он.

Завершился судебный процесс по делу 68-летнего жителя Кюрдамирского района Аббасгулу Насибова, обвиняемого в совершении мошенничества в крупных размерах. Как сообщает haqqin.az, Насибов, прикидываясь бизнесменом, арендовал автосалон в Сумгаите и пообещал своему знакомому Адилю Магеррамову делиться с ним половиной выручки от продажи автомобилей, которые он якобы собирался завозить из Германии и Грузии, но обманул его.

Далее Насибов поведал, что подключил к бизнесу своего знакомого, некого Бахруза, который зарабатывал на жизнь импортом товаров из Китая. Он отдал большую часть полученных от Магеррамова денег Бахрузу, но доходов не получил: «Я не получил прибыли от продажи автомобилей, поскольку покупатели брали в долг, некоторые до сих пор мне должны. В свое время покойный муж сестры обещал мне отдать семь килограмм золота в качестве оплаты долга. Я в шутку сказал Адилю, что мне дали семь килограмм золота и они закопаны в селе, но не знаю, где точно. Адиль стал настаивать, чтобы я отвез его в деревню, где он сам найдет золото. Пришлось отвезти его в село Арабхана Кюрдамирского района. Там мой брат Алигулу узнал о разговоре и подтвердил Адилю, что я сказал правду.

Брат обвиняемого Алигулу Насибов также отметил в своих показаниях, что его брат Аббасгулу вместе со своим знакомым Адилем приехал в деревню искать золото: «Брат объяснил, что солгал Адилю о том, что во дворе нашего отцовского дома закопано золото. А Адиль предлагал привезти экскаватор и перекопать весь двор. Я отвел брата в сторону и сказал, что если двор перероют, мы опозоримся».

Потерпевший Адиль Магеррамов рассказал на суде, что занимается экспортом орехов, граната и других сельскохозяйственных товаров в Россию. Раньше работал с Насибовым на заводе и знал его, как человека порядочного. В 2018 году, рассказал Магеррамов, ему позвонил Насибов и предложил бизнес по купле-продаже автомобилей из Германии и Грузии, пообещав хороший заработок: «Я поверил и согласился. В ноябре 2018 года дал ему 100 тыс. долларов, затем еще 160 тыс. Но Аббасгулу автомобилей из Германии так и не привез. В сентябре 2019 года он рассказал мне, что в селе во дворе закопано 7 кг золота. Сказал ему, чтобы продал золото и отдал мои деньги. Аббасгулу на это сказал, что не знает точного места. Почувствовал, что это обман, поехал вместе с ним в село, там и узнал правду. Я уже был полностью уверен, что Аббасгулу потратил полученные от меня деньги на себя, поэтому в 2020 году обратился в Главное управление по борьбе с организованной преступностью», - рассказал он.

Аббасгулу Насибов был приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Суд удовлетворил выдвинутый против него гражданский иск на сумму 442 тысячи манатов.