Белый дом прокомментировал заявление Зеленского

США не могут подтвердить или опровергнуть заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я видел эти сообщения, я видел эти комментарии, но у меня нет ничего, чтобы подтвердить их или говорить об их достоверности", - сказал представитель Белого дома.

По словам Кирби, США сейчас не фиксируют повышения уровня радиации в районе Запорожской АЭС.

Ранее Зеленский заявил, что оповестил Бразилию, Индию, Китай, США, страны Европы и Африки о готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации.