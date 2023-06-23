В Москве подняли тревогу. Пожар в воинской части видео; Обновлено 02:16
Telegram-каналы распространяют информацию о пожаре в воинской части в Москве.
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В Москве усилили меры безопасности и взяли под охрану важнейшие объекты столицы. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Важнейшие объекты Москвы взяты под усиленную охрану. Под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
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В Тelegram-каналах распространяются видеоролики с военной техникой на улицах Москвы.
На одном из кадров видно, как у здания Госдумы РФ проехала военная техника.
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Близкий к спецслужбам источник Би-би-си рассказал, что московское управление ФСБ поднимают по тревоге. Это подтверждает и наш источник в армейских кругах, сообщающий о тревоге в московском гарнизоне.
По данным источников издания, на трассе «Дон» (дорога Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР (специальных отрядов быстрого реагирования войск нацгвардии) выставляют блокпосты. Тем, кто на них дежурит, отдается приказ открывать огонь «в случае возникновения угрозы». Техника при этом в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали.
Еще несколько СМИ сообщают, что московские силовики приведены в повышенную готовность, а в столице вводится план «Крепость» — это план по защите объектов МВД. Точные действия сотрудников при этом плане подпадают под гостайну, но открыто известно, что входы и выходы в здания МВД перекрываются.
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В центре Ростова фиксируют военную технику и наряды полиции, передают местные СМИ.
Как сообщает Telegram-канал Baza, силовики Ростовской области подняты по тревоге. «В ряде отделов полиции Ростовской области объявлен план «Крепость». Сотрудники подняты по тревоге». План «Крепость» подразумевает сбор личного состава и взятие под контроль важных объектов силовых ведомств. План предусматривает готовность к отражению внешнего нападения.