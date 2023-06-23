Ситуация с конфликтом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с военным руководством РФ напоминает возвращение к историческим процессам в стране-агрессоре, с бунтами и опричниками, сменой власти. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"Классическая русская поэзия... Смутные времена наступают", - написал он.

Также Подоляк провел аналогии с историческими процессами в Московском царстве: "Лжевладимир оказался на престоле. Опричники идут задавать вопросы: есть ли у нас царь и настоящий ли он? Исторический процесс всегда необратим".