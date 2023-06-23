Офис Зеленского о военном мятеже Пригожина Обновлено 02:06
Ситуация с конфликтом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с военным руководством РФ напоминает возвращение к историческим процессам в стране-агрессоре, с бунтами и опричниками, сменой власти. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.
"Классическая русская поэзия... Смутные времена наступают", - написал он.
Также Подоляк провел аналогии с историческими процессами в Московском царстве: "Лжевладимир оказался на престоле. Опричники идут задавать вопросы: есть ли у нас царь и настоящий ли он? Исторический процесс всегда необратим".
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Споры между ЧВК "Вагнер" и военным командованием РФ помогут украинским военным быстрее освободить захваченные территории. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Буданов отметил, что в России военное командование начало "грызть друг друга за власть и деньги". При этом руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может оказать значительное влияние на командование и Минобороны РФ: "Случилось то, о чем мы говорили в течение длительного времени. Устойчивость и мужество украинской нации, несмотря на недостаточную помощь западных партнеров, помогли пережить сложные дни российской агрессии".
Он также считает, что конфликт Пригожина и Шойгу поможет подготовленным штурмовым бригадам быстрее освободить Украину.