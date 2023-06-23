Саакашвили: Путин готовится к нажатию ядерной кнопки...
Россия применит тактическое ядерное оружие против Украины. Вероятнее всего, это произойдет, когда ВСУ зайдут в Крым. Об этом пишет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в колонке для "Украинской правды".
"Я считаю, что все, что Путин делает в последние месяцы – это и есть подготовка к нажатию красной кнопки. Несмотря на скептицизм некоторых по поводу украинского наступления, в Москве знают точно, что при нынешних возможностях ВСУ им точно не удержать 100-километровую ширину Приазовского коридора, и рано или поздно их оборона будет прорвана", - заявил Саакашвили.
По его мнению, когда ВСУ уничтожат Крымский мост и будут стоять у входа в полуостров, российское войско будет обречено, а в Кремле начнется развал режима: "И вот чтобы не допустить этого, Путин планирует ударить тактическим ядерным оружием по центру принятия решений, то есть по центру Киева. Скорее всего, до этого будет разыграна какая-то провокация в Беларуси, чтобы изобразить, что это Минск побудил Москву действовать с целью защиты союзника".
Экс-президент Грузии не исключает, что Путин может приказать ударить тактическим ядерным оружием по крупнейшему логистическому центру в польском Жешуве: "Предполагаю, что если речь пойдет о 2-3 ядерных снарядах, то НАТО ограничится конвенционным реагированием".