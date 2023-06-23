Саакашвили: Путин готовится к нажатию ядерной кнопки...

Россия применит тактическое ядерное оружие против Украины. Вероятнее всего, это произойдет, когда ВСУ зайдут в Крым. Об этом пишет экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в колонке для "Украинской правды".

"Я считаю, что все, что Путин делает в последние месяцы – это и есть подготовка к нажатию красной кнопки. Несмотря на скептицизм некоторых по поводу украинского наступления, в Москве знают точно, что при нынешних возможностях ВСУ им точно не удержать 100-километровую ширину Приазовского коридора, и рано или поздно их оборона будет прорвана", - заявил Саакашвили.