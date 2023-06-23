«Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Прошу сохранять спокойствие», — заявил Воробьев.

По его словам, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ.

В Подмосковье усилены меры безопасности, проводятся «антитеррористические мероприятия». Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал воздержаться от поездок на юге области

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе проводят «антитеррористические мероприятия». Об этом он сообщил в 6 утра по местному времени в Telegram.

По словам мэра, они направлены на усиление мер безопасности.

«В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам», — говорится в заявлении мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что на улицах Москвы появилась бронетехника. ТАСС сообщал, что в городе по тревоге поднят ОМОН, взяты под усиленную охрану органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.