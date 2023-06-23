10:18

Минобороны РФ заявило, что бойцов ЧВК «Вагнер» обманом втянули в «преступную авантюру», и призвало отказаться от участия в «вооруженном мятеже». «Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер». Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации», - отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что всем обратившимся бойцам и командирам уже была оказана вся необходимая помощь. «Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность», - подчеркнули в МО.

* * * 10:10 Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил, что в Москве и Московской области введен режим «контртеррористической операции», сообщают российские СМИ. Режим контртеррористической операции введен и на территории Воронежской области, сообщил НАК. Ранее сегодня об усилении мер безопасности и контртеррористических мероприятий сообщали власти Липецкой области.

* * * 09:09 Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встретился в Ростове-на-Дону с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и замначальника Генштаба Владимиром Алексеевым. Об этом свидетельствует видео, распространенное утром 24 июня телеграм-каналом «Разгрузка Вагнера». В разговоре Пригожин заявил, что пока ЧВК не «получит» начальника Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, наемники будут «блокировать город Ростов» и «идти в Москву». Евкуров в ответ просит «вывести ребят», однако глава ЧВК «Вагнер» отказывается. Утверждается, что видео снято в штабе Южного военного округа. Пригожин также сообщает Евкурову, что «вагнеровцы» сбили третий вертолет и «собьют все, если их будут посылать» Вскоре после этого Пригожин опубликовал еще одно видео, на котором говорит, что находится «в штабе» и что на часах 7:30 утра. Под контролем ЧВК, по его словам, военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Независимых подтверждений этой информации нет.