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В пятницу, 23 июня, посольством Азербайджана в России был организован торжественный прием по случаю 105-й годовщины образования Вооруженных Сил Азербайджанской Республики. Как сообщили haqqin.az в посольстве, в мероприятии приняли участие замминистра обороны РФ Александр Фомин, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, в том числе послы Турции, Гвинеи-Бисау, Намибии, Непала, Танзании и Анголы, военные атташе многих стран, высокопоставленные офицеры Минобороны РФ, сотрудники Фонда Гейдара Алиева в России.

В начале мероприятия прозвучали гимны Российской Федерации и Азербайджанской Республики. Посол Полад Бюльбюль оглы, выразив признательность гостям за участие в мероприятии, отметил, что в этом году исполняется 105 лет со дня создания азербайджанской армии. В этом контексте он проинформировал гостей о 44-дневной войне и её выдающихся результатах. Посол подчеркнул, что доблестная армия Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева одержала блестящую победу в Отечественной войне и освободила земли, находящиеся 30 лет под оккупацией. На пути к победе было очень много трудностей. Оккупантами были построены оборонительные линии, все захваченные территории были заминированы и сегодня, несмотря на окончание войны, Азербайджан страдает от гибели своих мирных граждан, подрывающихся на этих минах. Посол отметил особое отношение граждан Азербайджана к своей победоносной армии. Он почтил память шехидов – сыновей Азербайджана, отдавших свои жизни за свободу Родины и подчеркнул, что азербайджанский народ никогда не забудет своих героев. Победа в 44-х дневной войне является гордостью для всех азербайджанцев мира.

Далее посол передал слово военному атташе полковнику Кянану Тахмазову, который в своем выступлении подробно проинформировал собравшихся гостей об истории создания армии Азербайджана. Он отметил, что реорганизация и укрепление вооруженных сил страны начались благодаря политической воле общенационального лидера Гейдара Алиева после его возвращения по требованию азербайджанского народа к власти. Кянан Тахмазов, подчеркнув высокий уровень военной подготовки, дисциплинированность, патриотизм, профессионализм и боевой дух личного состава, а также офицеров и генералов, отметил значимую роль армии в становлении азербайджанского государства. Он довёл до сведения гостей, что славная история азербайджанской армии связана с именем великого лидера Гейдара Алиева. Строительство, развитие и укрепление армии Азербайджана является логическим результатом целенаправленной деятельности, политической дальновидности и организаторских способностей Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. За последние годы процесс строительства армии перешёл на качественно новый этап развития. Были предприняты настойчивые шаги по повышению профессионализма военнослужащих, укреплению боевого духа и морально-психологической подготовки личного состава, а также оснащению вооружённых сил самым современным оружием и техникой. В результате данной продуманной политики вооружённые силы превратились в самую сильную армию региона и вошли в число лучших 50 армий мира.