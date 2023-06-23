Стрелков объявил о начале «гражданской войны» в России

Бывший командующий сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) и один из лидеров сепаратистского движения Павел Губарев заявили о начале «гражданской войны» в России. Заявления об этом они опубликовали на своих каналах в Telegram.

«Рано утром Пригожин взял Ростов. Штаб ЮВО и УВД по Ростовской области (вероятно, и УФСБ) у него под контролем. Ведет переговоры с Евкуровым и Алексеевым. Угрожает пойти на Москву. Хвастается тремя сбитыми вертолетами ВС РФ и обещает сбивать еще. Первый крупный успех им одержан. Теперь или гражданская война прямо сейчас или немного позже», - написал Стрелков.

Его соратник Губарев прогнозирует России очень тяжелые и кровавые времена. «Пригожин у власти. Со слабыми шансами на успех удержаться. Короткая, но крайне жестокая диктатура с реками крови. Сразу отделение Чечни и новая война на Кавказе. Разгром на фронте. Оставление Донецка и Луганска, падение Крыма, сопровождаемое крымско-татарским восстанием. Хаос... Смута, гражданская война, оккупационные войска… Воевать по-настоящему придется. Всем и долго», - пишет Губарев.