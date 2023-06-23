В Украине отреагировали на военный мятеж в России видео
Вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер» против российских властей – не постановка, заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.
«Я не назову это игрой на публику и даже фейком. Это совсем не туда. Это конфликт вполне реален, и они его и не скрывают. Почему это так режет глаз? Потому что Пригожин, в принципе, он говорит в большей степени правду. Минобороны (России) в большей степени говорит неправду. Это встречный бой правды с ложью», - заявил он.