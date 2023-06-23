Заслуженный артист Армении похвалил Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сумел сплотить азербайджанский народ, заявил заслуженный артист Армении Давид Амалян.
«Помните ли вы о том, что у них происходило в период Эльчибея? У меня глубокое уважение к их лидеру (президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. У него есть характер. Этот человек (Ильхам Алиев) окончил несколько университетов и обладает высоким интеллектом. Не хочется все говорить в эфире, но за 30 лет мы превратились в племя, а Ильхам Алиев сумел сплотить целый народ. Я верю, что у нас это временно, и надеюсь, что и у нас появится такой лидер, который все приведет в порядок».