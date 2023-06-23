Лукашенко тайно поехал в Турцию?

Белорусский правительственный самолет Canadair CL-600−2B19 Challenger 850 с номером EW-301PJ ночью вылетел в Турцию.

Как следует из данных сервиса radarbox.com, бизнес-джет вылетел из Национального аэропорта в Минске в 00:01 ночи 24 июня, сделал большой крюк и в 05:15 по местному времени приземлился на турецком побережье Средиземного моря в Бодруме.

Борт старался облетать Краснодарский и Ставропольский края России, пролетел над Каспийским морем и затем через Грузию добрался до турецкого курорта. Этот самолет используют высокопоставленные белорусские чиновники, а также члены семьи Александра Лукашенко.