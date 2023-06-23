Британская разведка: Мятеж Пригожина – самый серьезный вызов России

Министерство обороны Великобритании посвятило свою ежедневную сводку описанию конфликта между основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и военным руководством России.

В британском военном ведомстве отметили, что наемники перешли через российскую границу как минимум в двух местах, взяли под контроль военный штаб в Ростове, а часть «вагнеровцев» «почти наверняка» стремится добраться до Москвы, не встречая особого сопротивления со стороны военных и других силовиков.

«В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности будет иметь ключевое значение в развитии кризиса. Это самый серьезный вызов российскому государству за последнее время», – констатировали в Минобороны Великобритании.