Kapital Bank и фонд Red Hearts присоединились к очередной акции по уборке мусора, которую проводило Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР). В рамках инициативы волонтеры фонда, являющиеся сотрудниками банка, приняли участие в очистке от мусора 4 гектаров лесных угодий в Шабране.

В экологической акции, организованной в лесополосе на обочине автодороги Баку – Губа, приняли участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сотрудники МЭПР, работники местных органов исполнительной власти и волонтеры. Пластик и другие отходы, собранные во время акции, были упакованы и вывезены на утилизацию.