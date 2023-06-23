При участии Red Hearts в Шабране расчищено 4 гектара леса фото
Kapital Bank и фонд Red Hearts присоединились к очередной акции по уборке мусора, которую проводило Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР). В рамках инициативы волонтеры фонда, являющиеся сотрудниками банка, приняли участие в очистке от мусора 4 гектаров лесных угодий в Шабране.
В экологической акции, организованной в лесополосе на обочине автодороги Баку – Губа, приняли участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сотрудники МЭПР, работники местных органов исполнительной власти и волонтеры. Пластик и другие отходы, собранные во время акции, были упакованы и вывезены на утилизацию.
Вице-президент фонда Red Hearts Нихад Салманлы заявил в интервью, что целью проведения акции по уборке леса является предотвращение загрязнения лесных территорий бытовыми отходами, повышение роли общественности в улучшении экологической обстановки в лесополосе. Он также отметил, что фонд Red Hearts в течение года проводит различные экологические акции с участием волонтеров на лесных и прибрежных территориях.
Red Hearts основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.