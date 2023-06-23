Азербайджанский депутат призвал отвечать добром на зло и поддержать Путина
Депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев сравнил устроившего мятеж в России главу «ЧВК» Евгения Пригожина с Суретом Гусейновым (полевым командиром, совершившим вооруженный мятеж, который завершился свержением президента страны Абульфаза Эльчибея и власти Народного фронта Азербайджана).
«В России начался мятеж против законной власти наподобие мятежа, организованного Суретом Гусейновым в нашей стране. В отличие от позиции, которую занимала в то время Россия, мы должны поддержать законное правительство и хотели бы, чтобы законное правительство России разоружило мятежников без кровопролития».