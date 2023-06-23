Пригожин пойдет до конца. Пойдет ли до конца Кремль? российская хроника Игоря Никифорова
Вторжение в Украину обернулось «чудовищным позором» для России, поскольку президент РФ Владимир Путин с первого дня самоизолировался и стал получать сведения о ходе боевых действий от Минобороны, которое вводит его в заблуждение, заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
В России громко хрустнуло, застав Кремль врасплох. Когда «вагнеровцы» выдвинулись брать Ростов, а затем Воронеж, в администрации президента не додумались ни до чего лучшего, чем опубликовать «консерву», заранее заготовленное поздравление Путина с Днем молодежи, в котором он пожелал ей всяческих успехов и свершений. С учетом того, что Пригожин и его музыканты гораздо моложе «кремлевских старцев», выглядит это как-то даже и символично.
Ростов «вагнерами» взят без боя, город упал в их руки как перезревшее яблоко и никакого сопротивления оказано не было, а в Кремле под приглушенные звуки разгорающейся паники непрерывно идут совещания – что делать? Кто виноват уже не обсуждается, главным злодеем назначен Пригожин, и в сторону Ростова с небольшими интервалами вылетает элита российских отрядов спецназа, чтобы арестовать, а, скорее всего, ликвидировать, так надежнее, главного фигуранта возбужденного несколько часов назад уголовного дела по факту призыва к вооруженному мятежу.
Чего-то необычного и креативного в плане решений Кремля ожидать не стоит. Путин погрузил Россию в бетон стабильности, арматурой которой послужило беспрецедентное усиление силовых структур. А потому пребывает в уверенности, что все обойдется, а то и рассосется само собой.
В момент, когда пишутся эти строки, Пригожин в беседке, что во дворе штаба Южного федерального округа, беседует с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым, выдвигая ему свои требования «выдать головой» Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Сообщая при этом, что он не мятежник, а просто старается восстановить справедливость и наказать виновных за провалы путинской «специальной операции».
Ход с его стороны грамотный, но не самый удачный. В России только Путин может решать, кто хороший и кто плохой, кого нужно наказывать, а кого оставлять в занимаемой должности. И к военному мятежу, поднятому Пригожиным, он относится так, как если бы взбунтовался его кошелек, кем «папа Вагнера» до этого и являлся. Просто представьте себе: вы утром подошли к холодильнику, а он выдвигает вам какие-то условия. Представили? Вот так выглядит сейчас реакция российского президента на происходящее.
Вариантов дальнейшего развития военного мятежа всего три. Первый – Путин «сдает» Шойгу и Герасимова Пригожину, удовлетворяя тем самым требования российских «рассерженных патриотов», у которых царь – красавчик и молодец, вот только плохих бояр уконтрапупить – и на параде в Киеве они шампанское будут пить.
Второй – уговорить Пригожина угомониться и притихнуть. А на публику вынести версию о том, что ничего страшного не произошло, были некоторые разногласия «папы-Вагнера» с российским Министерством обороны, но сейчас все урегулировано, проблем нет и все идет по плану, по этому пресловутому плану, на страницах которого, видимо, так и написано: «485 день войны в Украине – военный мятеж, поднятый в России ЧВК «Вагнер».
И третий, на мой взгляд, самый вероятный – жестоко подавить мятеж, ликвидировав при этом Пригожина и проведя масштабный судебный процесс против руководства ЧВК. Кстати, к такому исходу «вагнеры» уже приготовились, когда накануне выступления сообщали своим родным, что скоро их объявят «врагами народа». То есть готовились к смерти, подчеркивая свое желание идти в своем марше до конца. Вопрос сейчас только в том, готов ли идти до конца Кремль.