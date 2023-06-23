Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 12:00

Вторжение в Украину обернулось «чудовищным позором» для России, поскольку президент РФ Владимир Путин с первого дня самоизолировался и стал получать сведения о ходе боевых действий от Минобороны, которое вводит его в заблуждение, заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В России громко хрустнуло, застав Кремль врасплох. Когда «вагнеровцы» выдвинулись брать Ростов, а затем Воронеж, в администрации президента не додумались ни до чего лучшего, чем опубликовать «консерву», заранее заготовленное поздравление Путина с Днем молодежи, в котором он пожелал ей всяческих успехов и свершений. С учетом того, что Пригожин и его музыканты гораздо моложе «кремлевских старцев», выглядит это как-то даже и символично.

Ростов «вагнерами» взят без боя, город упал в их руки как перезревшее яблоко и никакого сопротивления оказано не было, а в Кремле под приглушенные звуки разгорающейся паники непрерывно идут совещания – что делать? Кто виноват уже не обсуждается, главным злодеем назначен Пригожин, и в сторону Ростова с небольшими интервалами вылетает элита российских отрядов спецназа, чтобы арестовать, а, скорее всего, ликвидировать, так надежнее, главного фигуранта возбужденного несколько часов назад уголовного дела по факту призыва к вооруженному мятежу. Чего-то необычного и креативного в плане решений Кремля ожидать не стоит. Путин погрузил Россию в бетон стабильности, арматурой которой послужило беспрецедентное усиление силовых структур. А потому пребывает в уверенности, что все обойдется, а то и рассосется само собой. В момент, когда пишутся эти строки, Пригожин в беседке, что во дворе штаба Южного федерального округа, беседует с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым, выдвигая ему свои требования «выдать головой» Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Сообщая при этом, что он не мятежник, а просто старается восстановить справедливость и наказать виновных за провалы путинской «специальной операции».