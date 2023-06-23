В Грузии призвали срочно закрыть границу с Россией
Бывший премьер-министр, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария призвал власти срочно созвать Совет безопасности и временно закрыть границу в связи с непредсказуемостью событий в России на фоне начавшегося военного мятежа.
«Опасность реальна! Государственная граница Грузии – пункт пропуска «Ларс» является ближайшим к зоне эскалации пунктом. Для поддержания мира необходимы своевременные действия», — написал Гахария в соцсетях.
Власти Грузии на утром субботы никак не прокомментировали последние события в России.