Невзлин: У Пригожина нет шансов на прощение

«Путин не назвал Пригожина Пригожиным. Зато произнес слово «предательство». В переводе с путинского на человеческий это означает, что у Пригожина нет шансов на прощение. Никаких игр, все по-взрослому.

Операция «огонь по штабам», о которой я неоднократно предупреждал, входит в решающую фазу.

Почему именно сейчас? До 1 июля осталась неделя, Пригожин надеялся до последнего, что Путин не заставит именно его и его бойцов идти по контракту под Шойгу. Надеялся напрасно, Путин нанес ему смертельный удар в спину, предал по-настоящему – по всем понятиям.

Отдать дело всей своей жизни, своего «Вагнер» Шойгу, ну как это возможно? Мало того, это было совместное дело жизни и Пригожина, и Путина. Тут уж лучше правда погибнуть, чем быть до такой степени опущенным своим злейшим врагом на глазах у всей зоны.

Путин только что слил своего верного друга, возможно, самого верного. Отдал приказ о его убийстве. Все они жили и живут по законам мафии, и умирать будут так же. Включая главаря», - сказал Невзлин.