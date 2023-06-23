Армяне и сегодня стреляли по Нахчывану заявление Минобороны
Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении.
Согласно сообщению ведомства, 24 июня с 10:40 до 11:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздеен Ведийского района несколько раз обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
Подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры, отметили в оборонном ведомстве.