Армяне и сегодня стреляли по Нахчывану заявление Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении.

Согласно сообщению ведомства, 24 июня с 10:40 до 11:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Араздеен Ведийского района несколько раз обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры, отметили в оборонном ведомстве.