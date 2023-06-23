Запад следит за происходящим в России

Страны Евросоюза пока не комментировали мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, однако сообщили, что следят за ситуацией, происходящей в России.

Представитель канцлера Германии Олафа Шольца сказал, что Берлин «внимательно следит» за событиями в России.

«Президент очень внимательно следит за ситуацией. Мы по-прежнему сосредоточены на поддержке Украины», — сказали представители французского правительства в Елисейском дворце.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что провел консультации с премьер-министром, Министерством обороны и союзниками в связи с ситуацией в России. «Ход событий за нашей восточной границей отслеживается на постоянной основе», — написал Дуда в твиттере.

Представитель НАТО сообщил Financial Times, что организация также «следит за ситуацией».