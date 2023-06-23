Штаты обещают засунуть русскую ядерную дубинку кому полагается куда полагается горячая тема
Фронт на южном направлении задышал, задвигался, и дальнейшие существенные перемены – лишь дело времени. Могут делать ставки те, кто считает, что ВСУ смогут выйти к Азовскому морю и Крыму в результате одной полномасштабной операции, и те, кто думает, что понадобится череда последовательных усилий. Очевидно одно: линия огневого соприкосновения сильно изменит свою конфигурацию.
С учетом того, что от Запорожской АЭС до фронта каких-то семьдесят километров, не говоря уже о том, что вот она, рукой подать с правого берега Днепра, где расположены украинские войска, бои в районе Энергодара, города атомщиков, следует ожидать уже в обозримом времени. И перед захватчиками стоит вопрос, как поступить со станцией. Неужели в целости и сохранности вернуть украинцам?
Когда 1 апреля 2022 года российские подразделения покинули Чернобыльскую АЭС, они не произвели там никаких серьезных разрушительных действий, если не считать ограбленных подчистую помещений, а основной ущерб они нанесли себе сами, вырыв в печально знаменитом «Рыжем лесу», где зашкаливает уровень радиации, систему оборонительных сооружений. Многие тогда, уходя, наверное, надеялись еще вернуться с большей силой.
Сейчас российские войска не тешат себя особыми иллюзиями, что им удастся удержать украинскую территорию, хотя ее значительную часть переписали в российскую Конституцию как свою государственную собственность. Поэтому и жалеть никто ничего не будет, как не пожалели Каховскую ГЭС.
Российские ракеты и «Шахеды» всю осень и зиму старались нанести максимальный урон энергетической инфраструктуре Украины, погрузить страну в тьму и холод. Украинцы справились, но сил, нервов и средств это стоило немаленьких, не говоря уже о сопровождавших удары человеческих жертвах. С чего бы вдруг Россия отдала обратно самую большую в Европе атомную электростанцию? Как минимум она ее надежно выведет из строя: «так не доставайся же ты никому!»
Поэтому у Владимира Зеленского нет никаких оснований не доверять данным своей разведки, которая утверждает, что важные узлы АЭС заминированы, включая технический резервуар с охлаждающей жидкостью. Если будут произведены соответствующие взрывы, неконтролируемая утечка радиации гарантирована. Безусловно, такой диверсионный акт будет являться военным преступлением с самыми непредсказуемыми последствиями. Украинский президент сообщил, что предупредил о ситуации всех партнеров, предоставив им все необходимые доказательства.
«К сожалению, мне уже неоднократно приходилось напоминать, что радиация не имеет границ, и то, по кому она ударит, определяется лишь направлением ветра... В этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит, мир может и должен действовать».
В каком направлении может действовать мир, показали американские сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ). Они внесли в Сенат резолюцию, которая приравнивает применение Россией тактического ядерного оружия или разрушение Запорожской АЭС к нападению на НАТО, что требует действий в согласии с Пятым пунктом Североатлантического соглашения о коллективной обороне, поскольку распространение радиации угрожает союзникам. Как ясно выразился сенатор Блюменталь: «Эта резолюция предназначена для того, чтобы послать сигнал Владимиру Путину, а тем более его военным — они будут уничтожены. Их уничтожат, если они применят тактическое ядерное оружие или если взорвут атомную станцию».
Безусловно, эта резолюция носит пока декларативный, не обязывающий характер, но она дает понять, в каком направлении развивается представление американского истеблишмента о возможностях и границах действий. Русские заходят слишком далеко, чтобы для Америки было безопасно спускать им это с рук.
Да ведь в Кремле и сами вроде были не против погрозить Западу ядерной дубинкой? Чему же теперь удивляться, что там обещают засунуть им эту дубинку куда полагается. И ведь могут. Эти могут.