Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 12:45

Фронт на южном направлении задышал, задвигался, и дальнейшие существенные перемены – лишь дело времени. Могут делать ставки те, кто считает, что ВСУ смогут выйти к Азовскому морю и Крыму в результате одной полномасштабной операции, и те, кто думает, что понадобится череда последовательных усилий. Очевидно одно: линия огневого соприкосновения сильно изменит свою конфигурацию. С учетом того, что от Запорожской АЭС до фронта каких-то семьдесят километров, не говоря уже о том, что вот она, рукой подать с правого берега Днепра, где расположены украинские войска, бои в районе Энергодара, города атомщиков, следует ожидать уже в обозримом времени. И перед захватчиками стоит вопрос, как поступить со станцией. Неужели в целости и сохранности вернуть украинцам?

Когда 1 апреля 2022 года российские подразделения покинули Чернобыльскую АЭС, они не произвели там никаких серьезных разрушительных действий, если не считать ограбленных подчистую помещений, а основной ущерб они нанесли себе сами, вырыв в печально знаменитом «Рыжем лесу», где зашкаливает уровень радиации, систему оборонительных сооружений. Многие тогда, уходя, наверное, надеялись еще вернуться с большей силой. Сейчас российские войска не тешат себя особыми иллюзиями, что им удастся удержать украинскую территорию, хотя ее значительную часть переписали в российскую Конституцию как свою государственную собственность. Поэтому и жалеть никто ничего не будет, как не пожалели Каховскую ГЭС. Российские ракеты и «Шахеды» всю осень и зиму старались нанести максимальный урон энергетической инфраструктуре Украины, погрузить страну в тьму и холод. Украинцы справились, но сил, нервов и средств это стоило немаленьких, не говоря уже о сопровождавших удары человеческих жертвах. С чего бы вдруг Россия отдала обратно самую большую в Европе атомную электростанцию? Как минимум она ее надежно выведет из строя: «так не доставайся же ты никому!»