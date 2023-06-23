Российские банки резко повысили курсы доллара и евро
В крупнейших российских банках резко выросли курсы обмена основных валют, сообщили российские СМИ.
Доллар в среднем предлагается за 90 рублей, евро — 100 рублей. Самый высокий курс отмечен в Росбанке. Там доллар стоит 105 рублей, евро продается за 115 рублей.
Ниже всех курс обмена валют установлен Промсвязьбанком, который продает доллар за 84,87 рублей и евро за 93,06 рублей.
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