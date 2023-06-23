Евроигры: азербайджанский таэквондист проиграл в первом же бою обновлено 14:14
Увы, Джавад Агаев проиграл в первом же бою.
Теперь ему остается лишь надеяться на то, что грек выйдет в финал. Тогда у Агаева будет шанс побороться за бронзу.
*** 13:33
Сегодня на Европейских играх в Польше Азербайджан представлен в трех видах.
Первыми в борьбу вступили стрелки. На стрельбище во Вроцлаве в квалификации в стендовой стрельбе в ските принимают участие Регина Мефтахетдинова и Нурлана Джафарова.
А в 13:00 по бакинскому времени началась квалификация в командных соревнованиях по пулевой стрельбе в пневматике у женщин. Здесь выступают Нигяр Насирова, Нармина Самедова и Назрин Аббаслы.
В таэквондо сегодня за медали поборется Джавад Агаев (68 кг). Его первым соперником в спортивном комплексе в городке Крыница-Здруй будет Константинос Хамалидис (Греция).
Ну а в вечерней программе на ринг Дворца в Новы-Тарге выйдут боксеры Зейнаб Рагимова (54 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Альфонсо Домингес (92 кг). Их соперниками в 1/16 финала будут соответственно Ленута Перийок (Румыния), Кевин Шуманн (Германия) и Ян Зак (Израиль).
Напомним, на данный момент у сборной Азербайджана в активе 5 медалей – 2 золота, 1 серебро и 2 бронзы.
Золотые награды в активе каратистов Турала Агаларзаде (67 кг) и Ирины Зарецкой (68 кг), серебро у таэквондиста Сайада Дадашова (54 кг), бронза у каратиста Асимана Гурбанлы (свыше 84 кг) и таэквондиста Гашима Магомедова (58 кг).
В командном зачете мы делим сейчас 10-12-е места с Португалией и Данией. Лидирует Испания, у которой 9 золотых наград.