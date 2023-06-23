Теперь ему остается лишь надеяться на то, что грек выйдет в финал. Тогда у Агаева будет шанс побороться за бронзу.

*** 13:33

Сегодня на Европейских играх в Польше Азербайджан представлен в трех видах.

Первыми в борьбу вступили стрелки. На стрельбище во Вроцлаве в квалификации в стендовой стрельбе в ските принимают участие Регина Мефтахетдинова и Нурлана Джафарова.

А в 13:00 по бакинскому времени началась квалификация в командных соревнованиях по пулевой стрельбе в пневматике у женщин. Здесь выступают Нигяр Насирова, Нармина Самедова и Назрин Аббаслы.

В таэквондо сегодня за медали поборется Джавад Агаев (68 кг). Его первым соперником в спортивном комплексе в городке Крыница-Здруй будет Константинос Хамалидис (Греция).