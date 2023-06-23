Российские армяне отреагировали на мятеж

Союз армян России назвал «недопустимыми и опасными» попытки «решать разногласия в России через ультиматумы и смуту».

«Любые попытки внесения раскола в российское общество должны немедленно пресекаться, от кого бы они ни исходили», - говорится в сообщении.

В Союзе выразили уверенность, что «причины и повод, побудившие основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина пойти на вооруженный мятеж, должна беспристрастно расследовать специальная комиссия».

Призываем общественность не поддаваться на провокационные воззвания, доверять официальным источникам информации и сплотиться вокруг президента России», - считает Союз армян России.