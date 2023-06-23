Британцев предупредили «о риске беспорядков» в России

Британский МИД советует согражданам не путешествовать в Россию. В ведомстве заявили, что в РФ есть риск возникновения беспорядков на фоне мятежа ЧВК «Вагнер».

«Поступают сообщения о военной напряженности в Ростовской области и риске дальнейших беспорядков по всей стране. Кроме того, отсутствуют доступные варианты полета для возвращения в Великобританию», – заявили в МИД Великобритании, которое цитирует Reuters.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону и Воронежа. ФСБ возбудила уголовное дело. В Москве, в Воронежской и Московской областях ввели режим контртеррористической операции. За развитием ситуации следят Евросоюз, США и Франция. Президент Польши Анджей Дуда провел консультации с союзниками.