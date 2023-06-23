Зеленский о событиях в России

Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя вооруженный мятеж наемников ЧВК «Вагнер» на территории России.

«(Президент России Владимир Путин) унижает людей и бросает на войну сотни тысяч, чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления.

А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит», - сказал Зеленский.