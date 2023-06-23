Ходорковский призвал россиян помочь Пригожину

Оппозиционный политик Михаил Ходорковский, отсидевший 10 лет в тюрьме из-за конфликта с президентом Владимиром Путиным, поддержал главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который начал военный мятеж, возможно, крупнейший для России со времен Емельяна Пугачева.

«То, чем сейчас мы можем помочь своей стране, помочь людям услышать Пригожина, пока он говорит правду (ужас, что я говорю!)», — написал Ходорковский, экс-владелец «Юкоса» в своем телеграм-канале.

«А если он пойдет на Москву, помешать его остановить — помогать с бензином и солярой, убеждать тех, кого пошлют его останавливать, что враг у нас сейчас общий», — добавил Ходорковский.

По его словам, помогать нужно «хоть черту», если он «решил выступить против этого режима».

Помогать потому, что нет преступления хуже, чем развязать агрессивную войну. Если один преступник готов помешать другому — не время крутить мордой — сейчас надо помочь, а потом, если придется, будем драться и с этим. И да, это только начало», — заключил обосновавшийся в Лондоне оппозиционер.

Пригожин вечером в пятницу обвинил Минобороны в ударе по тылам «Вагнера», после чего объявил «марш справедливости», призывая людей выходить на улицы и обещая им оружие.

Ночью его силам удалось блокировать Ростов, после чего они выдвинулись в направлении Воронежа. Путин выступил с экстренным обращением, пообещав «защитить народ» и не позволить расколоть Россию. В Москве и Ростовской области был введен режим контртеррористической операции.