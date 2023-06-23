Целью встречи, организованной в соответствии с годовым планом индивидуального развития победителя конкурса в рамках программы наставничества второго проекта Yüksəliş, являлись ознакомление с процессом добычи и переработки руд на ЧИРУП, а также практика основных принципов и особенностей, форм и методов управления в реальных условиях работы. Так, победитель конкурса Ахмедов получил возможность контролировать все этапы процесса изготовления золотосодержащих и серебросодержащих сплавов в указанной производственной сфере, включая операции по взрыву, лабораторному анализу, транспортировке, дроблению, измельчению, выщелачиванию, адсорбции, десорбции и электролизу руд, содержащих драгоценные металлы. Также победитель конкурса ознакомился с работой, осуществленной ЗАО AzerGold в сфере охраны окружающей среды, обеспечения работников здоровыми и безопасными условиями труда во время добывающей и производственной деятельности, проводимой на основе передового международного опыта и стандартов.

В ходе посещения производственного участка председатель правления З.Ибрагимов поделился с победителем конкурса своим опытом в разработке горнодобывающих проектов, планировании, инвестициях, строительстве и управлении соответствующей инфраструктурой. Было отмечено, что ввод в эксплуатацию каждого месторождения требует выполнения нескольких долгосрочных этапов, таких как геологоразведка, разработка технико-экономического обоснования, проведение строительно-монтажных работ и др. В зависимости от проекта на выполнение этих этапов требуется в среднем 5–8 лет, прежде чем можно будет приступить к непосредственным работам по добыче. Было подчеркнуто, что основные инвестиции в горнодобывающую отрасль направляются именно на подготовительные работы, выполняемые на данном этапе, в результате чего с вводом в эксплуатацию новых месторождений обеспечивается устойчивый вклад в экономику страны.

Поблагодарив за созданные условия для применения теоретических знаний и навыков, привитых на встречах, организованных в течение прошедшего периода в рамках программы наставничества, в реальной рабочей среде победитель конкурса А.Ахмедов сказал, что полученный производственный опыт будет весьма полезен для его личного развития и дальнейшей карьеры.

Напомним, что конкурс Yüksəliş был учрежден распоряжением президента Азербайджана от 26 июля 2019 года. В конкурсе участвуют граждане Азербайджана в возрасте от 21 до 51 года, имеющие двухлетний опыт управления и высшее образование. Конкурс состоит из 5 этапов – регистрации, онлайн-отбора, очной встречи, полуфинала и финала. Победители конкурса получают годовой план индивидуального развития от руководителей (https://yukselish.az/mentors.html) и грант на личностное развитие в размере 20 000 манатов каждый.

Отметим, что 20 декабря 2022 года президент Азербайджана подписал распоряжение о проведении очередного, третьего по счету конкурса Yüksəliş (Восхождение).