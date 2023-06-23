Чья возьмет: Путин или Пригожин? наша российская хроника
Нынешние события пятницы-субботы 23 и 24 июня уже вошли в историю России. Уютный мирок российского президента взорван правдой, прозвучавшей из уст Евгения Пригожина.
Обеспокоенность российского президента, физически ощущаемая в только что сделанном им заявлении, объясняется достаточно просто – нашелся человек из его близкого окружения, а Пригожин был именно таким, который на весь мир сказал, что король-то голый. Да к тому же еще слаб в коленках.
Есть от чего Владимиру Путину впасть в ярость и даже в своем выступлении ни разу не упомянуть фамилию «папы Вагнера». Он теперь для него то же самое, что и Алексей Навальный, «фигура секретная, образа не имеющая». То есть личный враг, со всеми из этого обстоятельства вытекающими.
Хотя, честно признаться, никаких откровений он не раскрыл и пишущую братию, которая месяцами бы могла получать гонорары, комментируя пригожинские инсайды, Евгений Пригожин не обогатил. По большому счету он сказал только то, что и без него было известно на Западе и в Киеве. А также даже шепотом широко обсуждалось в московских салонах:
- В 2014 году Российская Федерация не вмешалась на полную силу в события в Украине в том числе потому, что российская армия к этому была совсем не готова и задачи выполнить бы не смогла. Сам Донбасс с 2014 года грабили, а боевые действия были поводом для распила бюджетных средств различными ведомствами. Конфликт на Донбассе последние годы шел с небольшой интенсивностью. Стороны обменивались редкими артиллерийскими ударами. Никаких планов наступления на Донбасс и Крым у ВСУ не было.
- Зеленский после избрания был готов на любые договоренности, но к нему в Москве «не снизошли».
- Причина СВО – не денацификация и демилитаризация, а попытка части российского руководства войти в историю, а также возможность поставить во главе Украины Медведчука и отобрать украинские бизнес-активы.
- Операция готовилась абсолютно непрофессиональными людьми, которые не держали в руках автомата.
- Потери первого периода намного больше, чем принято считать, но подсчет не велся, чтобы не срывать выполнение задачи.
- Боевые действия в Украине с российской стороны сопровождаются тотальной ложью и замалчиванием реального положения дел. Более того, в Минобороны и Кремле все еще надеются выиграть войну, но из-за отсутствия нормального управления войсками военные успехи невозможны, а потому советникам приходится «тщательно обманывать» Путина. «Президент получает доклады, которые никак не соответствуют действительности».
- Ситуация внутри страны и положение элиты удерживается патриотической пропагандистской накачкой, реальная цель которой – удержание власти и продление расхищения бюджета.
- Вторжение в Украину обернулось «чудовищным позором» для России, поскольку президент РФ Владимир Путин с первого дня самоизолировался и отказывается выслушивать правдивую информацию о реальном положении дел на фронте.
И финал как приговор: «Все рассчитывали на чудо, на тактическое ядерное оружие, на ядреную бомбу, которую вот-вот бросят на Варшаву. Но яиц не хватает. Слабоваты дедушки, не могут они выйти из зоны комфорта», — отметил Пригожин.
Ничего из того, что не было бы известно и понятно раньше – но собранное вместе, да еще из уст близкого российскому президенту человека, который был с Путиным еще когда тот за Собчаком портфель в Питере носил – производит убойное впечатление. Становится «ядреной бомбой», вдрызг разметающей все здание «путинской России», которую Владимир Путин с любовью и по кирпичику, как дитя в песочнице, строил долгие, долгие годы.
Может ли Пригожин после сказанного остаться даже не в большой политике, а просто в живых – вопрос, само собой, риторический. Понимает ли он это? Думаю, что понимает, но останавливаться пока не собирается, предлагая поучаствовать в захватывающем тотализаторе тех, у кого причиндалы круче – у него или у «кремлевских дедушек».