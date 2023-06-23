Обеспокоенность российского президента, физически ощущаемая в только что сделанном им заявлении , объясняется достаточно просто – нашелся человек из его близкого окружения, а Пригожин был именно таким, который на весь мир сказал, что король-то голый. Да к тому же еще слаб в коленках.

Есть от чего Владимиру Путину впасть в ярость и даже в своем выступлении ни разу не упомянуть фамилию «папы Вагнера». Он теперь для него то же самое, что и Алексей Навальный, «фигура секретная, образа не имеющая». То есть личный враг, со всеми из этого обстоятельства вытекающими.

Хотя, честно признаться, никаких откровений он не раскрыл и пишущую братию, которая месяцами бы могла получать гонорары, комментируя пригожинские инсайды, Евгений Пригожин не обогатил. По большому счету он сказал только то, что и без него было известно на Западе и в Киеве. А также даже шепотом широко обсуждалось в московских салонах:

- В 2014 году Российская Федерация не вмешалась на полную силу в события в Украине в том числе потому, что российская армия к этому была совсем не готова и задачи выполнить бы не смогла. Сам Донбасс с 2014 года грабили, а боевые действия были поводом для распила бюджетных средств различными ведомствами. Конфликт на Донбассе последние годы шел с небольшой интенсивностью. Стороны обменивались редкими артиллерийскими ударами. Никаких планов наступления на Донбасс и Крым у ВСУ не было.

- Зеленский после избрания был готов на любые договоренности, но к нему в Москве «не снизошли».

- Причина СВО – не денацификация и демилитаризация, а попытка части российского руководства войти в историю, а также возможность поставить во главе Украины Медведчука и отобрать украинские бизнес-активы.

- Операция готовилась абсолютно непрофессиональными людьми, которые не держали в руках автомата.

- Потери первого периода намного больше, чем принято считать, но подсчет не велся, чтобы не срывать выполнение задачи.