Ульвия Худиева, собкор 16:09

23 июня в Национальной арене гимнастики состоялся «Выпускной день» студентов Бакинского государственного университета. Как сообщает haqqin.az, мероприятие, в котором приняли участие более пяти тысяч выпускников, а также депутаты Милли Меджлиса, общественные деятели и почетные гости, началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики, после чего присутствовавшие почтили минутой молчания память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов. Поздравляя выпускников, ректор университета, Эльчин Бабаев, отметил, что среди выпускников БГУ, который имеет 104-летнюю историю и является первым светским высшим учебным заведением не только в Азербайджане, но и на всем мусульманском Востоке, было немало гениев и выдающихся личностей, внесших достойный вклад в науку, культуру и политику своей страны.

«Величайшим выпускником нашего университета является Гейдар Алиев, 100-летие которого мы отметили в этом году, - подчеркнул Эльчин Бабаев. – Общенациональный лидер дал высокую оценку нашему вузу, сказав: «Я очень счастлив, что являюсь выпускником Бакинского государственного университета». И все мы, преподаватели, выпускники и студенты БГУ будем всегда гордиться, что являемся членами огромно и дружной семьи Бакинского государственного университета, который окончил общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев». Ректор напомнил, что БГУ, названный Гейдаром Алиевым «национальным достоянием и гордостью народа Азербайджанской Республики», начал свою деятельность в 1919 году, имея всего два факультета, в аудиториях которых сорок четыре преподавателя обучали 1094 студентов. Сегодня на 16 факультетах БГУ 1500 преподавателей готовят и воспитывают 25 тысяч будущих специалистов. В состав БГУ входят 120 кафедр, два научно-исследовательских института, четыре научно-исследовательских центра, Центр усовершенствования по исследованиям, разработкам и инновациям, двадцать одна научно-исследовательская и двадцать три учебные лаборатории, пять музеев, Газахский филиал БГУ, экономико-гуманитарный колледж, лицей «Юные таланты».

Подготовка кадров в университете осуществляется по 84 специальностям на уровне бакалавров и по 246 специальностям - на уровне магистров. В настоящее время обучения в стенах БГУ ежегодно заканчивают более пяти тысяч студентов. «Шаги, предпринятые для развития науки и образования в Азербайджане, а также работа, проделанная для формирования высококвалифицированного человеческого капитала, являются лучшей инвестицией, залогом развития и будущего нашего государства, - подчеркнул Бабаев, рассказывая выпускникам БГУ о международных проектах университета, а также о программе двойных дипломов. - Вы будете лучшими носителями этого движения. Уверен, что каждый из вас, как достойный член семьи БГУ, независимо от того, в какой сфере вы будете работать, всегда и во всем будет с честью нести имя нашего славного учебного заведения». Бабаев сообщил, что преподавание в БГУ в форме единства исторических традиций и передового мирового опыта строится на основе современных инновационных технологий обучения, а содержание научно-исследовательских работ обновляется в соответствии с требованиями дня.

Раскрывая аспекты международных отношения и внутреннее сотрудничество в БГУ, ректор подчеркнул, что политика постоянного реформирования, осуществляемая руководством университета, открывает дорогу для молодых кадров. «В настоящее время, - отметил Эльчин Бабаев, - подготовка кадров ведется по одиннадцати программам двойного диплома с ведущими университетами Израиля, Франции, США, Швейцарии, Казахстана и других престижных вузов. В апреле этого года на высоком уровне прошла церемония выпуска первых обладателей двойных дипломов в области компьютерных наук с Технологическим институтом израильского города Холон. Мы уверены, что двойные дипломы и исследовательские изыскания БГУ в рамках госпрограммы с легендарным Еврейским университетом в Иерусалиме, основанным Альбертом Эйнштейном и Хаимом Вейцманом, принесут успешные результаты. Подтверждением является тот акт, что Бакинский государственный университет первым из азербайджанских вузов был включен в престижный международный рейтинг «Times Higher Education». В завершении ректор Эльчин Бабаев подчеркнул, что одним из наиболее заметных успехов в нынешнем году стали первое и третье места команд студентов БГУ на проходившем в Стамбуле фестивале аэрокосмической техники и технологий «TEKHNOFEST-2023», в рамках которого были представлены свыше 20 тысяч проектов. Затем студенты исполнили гимн Бакинского государственного университета, просмотрели видеоролики о Гейдаре Алиеве и истории родного учебного заведения университете и прослушали знаменитую песню об общенациональном лидере Азербайджана, исполненную народным артистом республики Агададашем Агаевым.

Поздравляя выпускников, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил важный вклад БГУ в развитие Азербайджана. «Вы – победоносная молодежь победившей нации, - подчеркнул министр. - Вы успешно завершили этот этап своей жизни и переходите к следующему. Удачи каждому из вас!» Выпускников БГУ поздравили, депутат Милли Меджлиса, председатель Совета общественного контроля БГУ Арзу Нагиев, вице-президент компании «Бритиш Петролеум-Азербайджан» по коммуникациям и продвижению на Ближнем Востоке и в прикаспийских странах, член попечительского совета БГУ Бахтияр Асланбейли, заместитель командующего частей спецназа, герой Отечественной войны генерал-майор Заур Зейналов. Позже к мероприятию присоединился в режиме онлайн президент Технологического института Холона, профессор Эдуард Якубов, рассказавший выпускникам о своем сотрудничестве с университетом. После выступления заведующей кафедрой методики преподавания азербайджанского языка и литературы БГУ профессора Матанат Абдуллаевой, от имени родителей выпускников с добрыми пожеланиями и напутствиями выступил врач Керим Керимов, участвовавший в Отечественной войне и получивший тяжелые ранения в боях под Шушей.