Какие потери «Вагнер» нанес российской армии

По данным аналитического проекта Oryx, в ходе боевых действий против наемников Евгения Пригожина российские военные потеряли самолет Ил-22, два вертолета, предназначенных для радиоэлектронной борьбы, один вертолет Ми-35, боевую машину «Тигр» и военный КамАЗ. Авиация была уничтожена, а машины захвачены.

ЧВК «Вагнер», по данным Oryx, потеряла только один УАЗ.

Сам же Пригожин заявил, что его боевики «никого не убили и никому не помешали»: «Мы не убили по дороге ни одного человека. Без единого выстрела мы захватили здание штаба в Ростове. Мы не помешали работе ни одного человека. На улице стоят люди с флагами ЧВК».