Кулеба: Настало время положить конец злу
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем твиттере призвал западные страны перестать бояться эскалации и дать Киеву все необходимое оружие.
«Те, кто говорил, что Россия слишком сильна, чтобы проиграть: посмотрите сейчас. Время отказаться от ложного нейтралитета и страха эскалации: предоставить Украине все необходимое оружие; забыть о дружбе или бизнесе с Россией. Время положить конец злу, которое все презирали, но слишком боялись уничтожить», - написал Кулеба.
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