Ротенберг улетел в Баку?

За несколько часов до начала «похода Пригожина» на Москву борт улетел в Азербайджан, свидетельствуют данные Flightradar24.

Согласно информации сервиса, самолет вылетел из московского аэропорта Внуково в 12:33 по московскому времени и приземлился в бакинском аэропорту в 15:27.

Сообщается, что с тех пор, как Ротенберг покинул Россию, он перестал выходить на связь. Помимо Ротенберга из России также мог улететь вице-премьер Денис Мантуров. Сегодня утром его бизнес-джет отправился из Москвы в турецкий Даламан.