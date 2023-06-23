Ротенберг улетел в Баку?
Бизнес-джет близкого друга Владимира Путина, бизнесмена Аркадия Ротенберга накануне улетел в Азербайджан.
За несколько часов до начала «похода Пригожина» на Москву борт улетел в Азербайджан, свидетельствуют данные Flightradar24.
Согласно информации сервиса, самолет вылетел из московского аэропорта Внуково в 12:33 по московскому времени и приземлился в бакинском аэропорту в 15:27.
Сообщается, что с тех пор, как Ротенберг покинул Россию, он перестал выходить на связь. Помимо Ротенберга из России также мог улететь вице-премьер Денис Мантуров. Сегодня утром его бизнес-джет отправился из Москвы в турецкий Даламан.