Как сообщалось ранее, PAŞA Holding реализует программу оказания социальной поддержки не достигших 18-летнего возраста детям героев, ставших шехидами во время 44-дневной Отечественной войны.

В рамках программы компанией PAŞA Holding и сетью супермаркетов Bravo предусмотрено вручение праздничных подарков детям шехидов к Новому году, праздникам Новруз, Курбан байрам, Рамазан и ко Дню победы.

Следует отметить, что процесс вручения подарков по случаю Курбан байрам уже запущен. Так, праздничные подарки семьям шехидов сеть супермаркетов Bravo доставляет при поддержке волонтеров Общественного объединения «Региональное развитие». Процесс доставки планируется завершить к концу месяца.

Проект охватывает не достигших 18-летнего возраста детей из более чем 800 семей героев, возвысившихся к степени шехидов в 44-дневной Отечественной войне, после победы, а также во время предотвращения сентябрьских провокаций.

Напомним, что данная программа охватывает также сферы образования и здравоохранения. Так, в рамках указанной программы PAŞA Holding и ее дочерние компании обеспечивают расширенным страховым пакетом не достигших 18-летнего возраста детей героев, ставших шехидами 44-дневной Отечественной войны. Указанными страховыми пакетами предусмотрены обследование и лечение детей у стоматолога, а также хронических заболеваний. Наряду с этим в рамках программы в начале учебного года предусмотрено обеспечение детей шехидов школьными принадлежностями.