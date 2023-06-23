Байрамов озвучил условие для возобновления движения по Лачинской дороге

24 июня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич, сообщили в МИД.

В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, ситуация вокруг Лачинской дороги, а также деятельность МККК в азербайджанском городе Ханкенди.

Говоря о деятельности погранично-пропускного пункта «Лачин», министр Джейхун Байрамов отметил, что с самого открытия пункта были созданы соответствующие условия для прозрачного, безопасного и регулярного прохода в обоих направлениях граждан армянской национальности на ежедневной основе, а с 23 апреля обеспечен проезд сотен граждан армянской национальности.

Армения, подчеркнул министр, не сумевшая смириться с нормальной коммуникацией между гражданами армянской национальности и азербайджанскими пограничниками, обстреляла 15 июня пункт пропуска, что затруднило безопасный проезд через ППП «Лачин».

Было доведено до сведения, что азербайджанская сторона принимает соответствующие меры по расследованию этого нападения Армении, воспрепятствовавшего безопасному проезду через ППП. Было подчеркнуто, что необходимо дать азербайджанской стороне гарантию, что подобные провокации со стороны Армении не повторятся в будущем.

Отмечено, что помимо принятия указанных необходимых мер, азербайджанская сторона готова обеспечить пропуск жителей армянской национальности через пограничный пункт в медицинских целях и поставку необходимых медикаментов посредством МККК.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.