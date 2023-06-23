Российский министр улетел в Турцию?
В Минпромторге России опровергли информацию о том, что глава ведомства Денис Мантуров улетел в Турцию на своем бизнес-джете.
Ранее об этом писали российские СМИ со ссылкой на данные сайта flightradar, позволяющего отслеживать перемещения самолетов в реальном времени.
«Мантуров сейчас работает в Москве. Самолет находится в коммерческой аренде, его может зафрахтовать кто угодно», – говорится в заявлении министерства.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!