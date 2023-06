Новый ресторан McDonald’s отличается первым в Азербайджане стильным дизайном Geometry с интерьером на 146 посадочных мест. Также здесь имеется терраса, где посетители смогут наслаждаться любимой едой на открытом воздухе.

Гости могут осуществить заказ как посредством касс, так и с помощью интерактивных киосков самообслуживания, что ускоряет данный процесс и делает его более удобным. А для еще большего удобства в ресторане доступен сервис «обслуживание у стола», что позволяет получать свой заказ, сидя за столиком.

Также в ресторане действует система WUW (Walk up window), которая предлагает услугу take away. Таким образом, посредством окна, расположенного снаружи, можно заказать и получить заказ, не заходя в ресторан. Наряду с этим предлагается и сервис McDelivery как удобный способ осуществить и получить заказ быстро по указанному адресу посредством оператора доставки Wolt.