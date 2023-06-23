McDonald’s открыл второй ресторан в Сумгаите фото
24 июня в Сумгаите, в излюбленном месте отдыха горожан – в центре Бульвара, около памятника Sülh göyərçini, состоялось торжественное открытие нового ресторана McDonald’s.
Ресторан спроектирован с применением современных инженерных и технологических решений и оснащен оборудованием, отвечающим всем требованиям новейших трендов в пищевой индустрии.
Новый ресторан McDonald’s отличается первым в Азербайджане стильным дизайном Geometry с интерьером на 146 посадочных мест. Также здесь имеется терраса, где посетители смогут наслаждаться любимой едой на открытом воздухе.
Гости могут осуществить заказ как посредством касс, так и с помощью интерактивных киосков самообслуживания, что ускоряет данный процесс и делает его более удобным. А для еще большего удобства в ресторане доступен сервис «обслуживание у стола», что позволяет получать свой заказ, сидя за столиком.
Также в ресторане действует система WUW (Walk up window), которая предлагает услугу take away. Таким образом, посредством окна, расположенного снаружи, можно заказать и получить заказ, не заходя в ресторан. Наряду с этим предлагается и сервис McDelivery как удобный способ осуществить и получить заказ быстро по указанному адресу посредством оператора доставки Wolt.
Стоит отметить, что в ресторане имеется кофейня McCafe, где можно найти широкий выбор кофейных напитков и десертов.
Новый ресторан стал вторым по счету, функционирующем в Сумгаите – первый McDonald’s был открыт в этом городе в марте 2021 года. Открытие данных ресторанов оказывает положительное влияние как на экономику страны в целом, так и в частности Сумгаита, вносит вклад в развитие инфраструктуры города, а также способствует открытию новых рабочих мест. Стоит отметить, что открытие второго ресторана в Сумгаите обеспечило работой более 70 граждан страны.
Являясь одной из ведущих сетей общественного питания, насчитывающей на сегодняшний день уже 23 ресторана на территории страны, компания McDonald’s обеспечивает работой более 2100 граждан Азербайджана.
Следует отметить, что помимо создания новых рабочих мест, компания McDonald’s вносит свою лепту в развитие ненефтяного сектора страны также посредством инвестиций в модернизацию уже имеющихся и открытие новых ресторанов, способствуя расширению объема местного производства.
Особое значение имеет непрерывное сотрудничество McDonald’s Azərbaycan с более чем 100 местных компаний из различных сфер экономики, например, снабжения и логистики, рекрутмента, а также компаний, связанных с информационными технологиями, маркетингом и другими. Данное плодотворное сотрудничество, безусловно, вносит ощутимый вклад в развитие экономики Азербайджана в целом.