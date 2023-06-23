Вслед за ним подтянулись и Z-пропагандисты, дружно начавшие верещать о том, какие, дескать, разборки могут быть сейчас, страну надо спасать. Дескать, пришла беда откуда не ждали, непонятно откуда вспыхнул мятеж, а потому, дорогие граждане, все на защиту законно избранной власти, сплотимся в едином порыве, отстоим, так сказать, и не допустим.

В своем телевизионном выступлении Владимир Путин сказал о том, что нынешняя ситуация повторяет события «в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге – трагедией гражданской войны».

Вот сразу возникает встречный вопрос: «А когда вы свою авантюру в отношении Украины без всякого повода затевали – вы чем думали? Возможные последствия хоть кто-то из вас просчитывал? Для экономики, для социума, для авторитета страны? В конце концов, когда вы «Вагнер» на щит поднимали, позволяя ему вербовать заключенных, действовать, наплевав на все мыслимые российские законы – у вас ничего и нигде не екало?»

Вы врали всякий раз, когда открывали рот. Вы спустили в унитаз международный авторитет страны. Вы полностью исключили народ из политики, перекроив Конституцию под себя. И без того убитую вами экономику вы загнали под западные санкции, которые окончательно отбросят Россию на уровень стран третьего мира - и теперь просите у своих граждан поддержки. Вы это серьезно?

То, как Ростов-на-Дону, Воронеж, Липецк перешли под контроль Евгения Пригожина, свалившись в его руки перезрелым яблоком – яркое доказательство вашей импотенции буквально во всем. Гнилое дерево не может дать здоровые плоды. И российскому народу глубоко безразличны ваши страхи за собственное будущее, потому как у него и у власти с ее обслугой – разные вселенные, выкручивайтесь сами. Как говорил незабвенный солдат Швейк, «сидите себе спокойно, если раздумали вешаться, и ждите дальнейших событий. Если вы чиновник, женаты и у вас есть дети, то все это действительно ужасно».

«Глубинной России», о которой они так любят порассуждать, завывания Z-пропагандистов в связи в военным мятежом, угрожающим власти – глубоко фиолетовы и параллельны. Ваши разборки – вы и разбирайтесь, а лезть в них никто не будет. Что, собственно, и является самой здравой позицией, поскольку что Путин, что Пригожин – страшно далеки они от народа. И не особенно-то ему и нужны.