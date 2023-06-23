Мятеж в России назвали «подарком» для Украины
Мятеж в России - это подарок для Украины, поскольку в настоящее время она наращивает контрнаступление с целью освобождения своих земель от российской армии.
По мнению издания CNN, «хаос в Кремле не мог наступить в еще более подходящее время для Украины».
«То, что президент России Владимир Путин назвал «вооруженным мятежом» наемников ЧВК «Вагнер», является подарком для страны, которая длительное время вела подготовку к контрнаступлению, чтобы нанести сокрушительный удар по россиянам», - написало издание.
CNN отметило, что после 16 месяцев полномасштабной войны для украинцев есть что-то другое, на что можно посмотреть - россияне воюют между собой.
«Слово дня в Украине «злорадство», - подытожило издание.