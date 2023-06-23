Около офиса ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге нашли «Газель», набитую коробками с деньгами. Пригожин заявил, что это зарплаты и «так называемая компенсация «груза-200». Об этом пишут российские СМИ.

Во время обыска отеля «Трезини» в Санкт-Петербурге, который считается офисом Евгения Пригожина, во дворе была обнаружена «Газель». В ней находились десятки коробок с пятитысячными купюрами. После подсчета стала известна сумма обнаруженных денег — четыре миллиарда рублей.

«У меня обнаружена не одна «Газель», а «Газель» и два автобусика, в котором лежали деньги на выплату заработной платы, так называемая компенсация «груза-200» и другие вопросы. ЧВК «Вагнер» живет 10 лет, используя исключительно наличные деньги, что и написано в контракте, а я это тщательно соблюдаю. Когда мы занимались работой в Африке, в Украине и в других странах, когда кошмарили Америку, то всех устраивали наличные, а теперь пришли с обысками. Ничего страшного, наличные деньги действительно были найдены», — заявил Пригожин.