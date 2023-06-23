«Вагнер» готовится к «встрече» с кадыровцами видео; обновлено 18:40
Бойцы «Вагнер» просят жителей Ростова-на-Дону покинуть центр города из-за прибытия туда подразделений «Ахмат».
В то же время в соцсетях сообщается, что колонна с кадыровцами все еще находится под Ростовом.
* * * 18:30
Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» въехали в Ростов-на-Дону, куда утром 24 июня зашли силы ЧВК «Вагнер». Видео с колонной техники опубликовал Telegram-канал Baza.
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