«В последнее десятилетие его бизнес-империя росла и расширялась, приобретая все более жестокий и опасный характер — от кулинарии до связи, от троллей до наемников», - пишет издание.

В информации указывается, что «риторика Пригожина в последние недели в отношении высшего военного руководства России становилась все более язвительной и опасной, и все же ему было позволено продолжать бесконтрольно…».

Издание отмечает, что «непонятно, чего именно надеется добиться Пригожин. И насколько успешным он будет, зависит от того, сможет ли он привлечь на свою сторону другие подразделения Вооруженных сил… Пригожин выглядит опасным, его слова звучат опасно, и он действительно опасен. Почему Путин до сих пор не считал его опасным, это, возможно, еще одна серьезная ошибка в длинной череде таких ошибок».