Новая услуга Бакинского аэропорта
Международный аэропорт Гейдар Алиев вводит новую удобную услугу для пассажиров, прибывающих в Терминал 1.
Согласно сообщению пресс-службы авиакомпании, теперь пассажирам будет предоставлена возможность высадки на третьей линии зоны парковки Терминала 1 Бакинского аэропорта без необходимости парковки автомобиля.
Данная опция доступна только на ограниченное время - в течение трех минут.
Это позволит значительно сократить время ожидания и избавит пассажиров от необходимости искать парковочное место на стоянке.
Отметим, что первые 15 минут пребывания автомобиля в аэропорту бесплатные.