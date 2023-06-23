Новая услуга Бакинского аэропорта

Международный аэропорт Гейдар Алиев вводит новую удобную услугу для пассажиров, прибывающих в Терминал 1.

Согласно сообщению пресс-службы авиакомпании, теперь пассажирам будет предоставлена возможность высадки на третьей линии зоны парковки Терминала 1 Бакинского аэропорта без необходимости парковки автомобиля.

Данная опция доступна только на ограниченное время - в течение трех минут.

Это позволит значительно сократить время ожидания и избавит пассажиров от необходимости искать парковочное место на стоянке.

Отметим, что первые 15 минут пребывания автомобиля в аэропорту бесплатные.