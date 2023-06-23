Пригожина назвали «главной угрозой режима Путина»

Главную угрозу власти президента РФ Владимира Путина ждали в Бахмуте или в Орехове, а она пришла из Ростова-на-Дону. Так пишет французская Le Point.

«С вечера пятницы главная угроза режиму Владимира Путина исходит не из регионов Донбасса, где украинская армия начала свое контрнаступление, а из крупного города на юге страны. ЧВК «Вагнер», которая была главным орудием Кремля в Украине, выступила против своего создателя», отмечает издание.