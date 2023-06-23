Мэр Москвы бьет в колокола: «Ситуация сложная!»
Понедельник, 26 июня, в Москве объявлен нерабочим днем из-за режима контртеррористической операции в столице, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Он назвал ситуацию в городе «сложной». Решение о нерабочем дне принято «для минимизации рисков», сообщил мэр. Собянин попросил горожан воздержаться от поездок по городу и допустил возможность перекрытий движения в отдельных кварталах и на дорогах.
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