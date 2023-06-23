ОАО «Азеришыг» начало работы по восстановлению электросети в селах Гадили, Сеидляр и Сарыгамыш Самухского района. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО.

Согласно информации, в указанных селах установлены 10 комплектных трансформаторных подстанций, все счетчики абонентов заменены на новые.