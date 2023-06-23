«Азеришыг» обновляет электросети Самуха и Кедабека видео
ОАО «Азеришыг» начало работы по восстановлению электросети в селах Гадили, Сеидляр и Сарыгамыш Самухского района. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО.
Согласно информации, в указанных селах установлены 10 комплектных трансформаторных подстанций, все счетчики абонентов заменены на новые.
Наряду с этим восстанавливаются электросети и в отдаленных селах Арысу и Алынагылар Кедабекского района.
«Старая сеть, построенная в 1950-1960-х годах, полностью обновляется в рамках проекта реконструкции. Линии электропередач заменены на изолированные провода, полностью обновлены старые опоры, счетчики», - говорится в сообщении.
Напомним, что инвестиционный проект охватывает более 100 сел во всех регионах.