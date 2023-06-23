Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова разместила в своем телеграм-канале видеообращение, снятое в Троице-Сергиевой лавре в Подмосковье. Захарова вспомнила об Иуде и призвала не повторять его ошибки.

«Братья, есть исторический момент, когда личное, внутреннее ощущение даже 100% правоты должно отойти на другой план», — сказала она.

Захарова поддержала президента РФ Владимира Путина, призвала российский народ «к единению, так как в единстве правда».