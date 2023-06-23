Медведев назвал цель мятежа Пригожина и намекнул на предателей в армии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что власти РФ не позволят, чтобы ядерное оружие оказалось под управлением «бандитов». Он назвал мятеж спланированной операцией для захвата власти в стране и допустил, что в ее подготовке участвовали иностранные специалисты.

«Мы понимаем, к каким последствиям может привести государственный переворот в крупнейшей ядерной державе. В истории человечества еще не было такого, чтобы крупнейший арсенал ядерного оружия находился под управлением бандитов. Такой кризис, очевидно, не ограничится рамками одной страны. Мир будет поставлен на грань уничтожения. ...Мы не позволим событиям пойти по такому сценарию. Как бы этого ни хотелось свихнувшимся преступникам и их поклонникам», цитируют российские СМИ Медведева.

Зампред Совбеза назвал причины мятежа, которые выдвигал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, «спекуляциями», которые не выдерживают никакой критики. Среди них Медведев упомянул удары по тыловым расположениям, коррупцию чиновников и невыполнение некоторых обязательств со стороны Минобороны. «Это брехня», — утверждает он.

Медведев заявил, что происходящее в России укладывается в схему хорошо продуманного и срежиссированного госпереворота, и не исключил, что в его организации также участвовали бойцы элитных частей Вооруженных сил РФ.